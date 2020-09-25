Москва, , 10:39 — REGNUM Законопроект о защите прав собственников домов при нарушении расчета платы за коммунальные услуги правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября.

Предлагается установить ответственность исполнителя коммунальной услуги перед собственником жилого дома за нарушение порядка расчета платы за коммунальную услугу. Предлагаемое регулирование позволит обеспечить защиту прав и законных интересов собственников, проживающих в частных домах.

Сейчас ответственность предусмотрена за нарушение при расчете такой платы для проживающих в квартирах.