25 сентября 2020 | Время чтения 4 мин

Анкара хотела бы представить себя в качестве новой «родины» для сирийских христиан. Однако ей этого не дает сделать Запад, прежде всего США. Американцы разыгрывают христианский фактор в Сирии и делают намеки на то, что могут использовать его в регионе Восточного Средиземноморья.

Станислав Стремидловский, , 10:39 — REGNUM Американские конгрессмены демократ Анна Эшу (Калифорния) и республиканец Джефф Фортенберри (штат Небраска) при участии лидеров христианских организаций провели на днях конференцию, в ходе которой был поднят вопрос о свободе вероисповедания в Турции. Глава Греческой православной архиепископии Америки архиепископ Элпидофор напомнил о решении турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана преобразовать бывший собор Святой Софии в мечеть, назвав это «угрозой» мирному существованию христиан в Турции. Член комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Надин Маенза обвинила Анкару в «преступлениях, совершенных во время ее вторжения на северо-восток Сирии». Другие участники конференции обратили внимание на «последние сдвиги в политике США по признанию Геноцида армян», сообщает американский католической портал Catholic News Agency, в связи с чем предложили администрации Дональда Трампа «должным образом» реализовать этот сюжет.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что перечисленные темы затрагивают внутреннюю, внешнюю и историческую политику Турции. Но что их связывает и что является печкой, от которой нужно плясать? Вряд ли ситуация с собором Святой Софии. Когда Эрдоган объявил о своем решении, последовали многочисленные осуждающие заявления разной тональности, однако не было предпринято каких-либо конкретных действий. Возможно, Анкара надеялась, что реакция будет более сильной, особенно со стороны Запада, и это позволило бы ей разыграть партию вмешательства во внутренние дела страны, конвертировав эмоции в рост поддержки Эрдогана и правящей турецкой Партии справедливости и развития. Но все быстро затихло. В иной ситуации оказывается Турция в случае с сирийскими христианами. Анкара на протяжении последних лет проводит военные операции на северо-востоке Сирии против проживающих в регионе курдов. Но заодно достается и христианам.

В ноябре 2019 года во время совместной пресс-конференции с Трампом, которая проводилась в Вашингтоне, турецкий президент дал обещание защищать христиан в Сирии и восстановить их церкви. Отвечая на вопрос репортера относительно турецкой операции «Источник мира», Эрдоган сказал: «Как я уже говорил, христианские меньшинства — арамеи, католики, халдеи, езиды — те, кто живет по нашу сторону границы (с Сирией — С.С.), не имеют никаких проблем вообще. Но те, кто остаются на стороне сирийской территории, увидят, что их культы будут возобновлены и восстановлены особым образом». Ранее, в августе того же года, президент принял участие в торжественной церемонии начала строительства первой новой церкви в Турции со времени основания Республики в 1923 году. Речь шла о храме в Стамбуле, который возводили для нужд местной общины верных Сиро-яковитской православной церкви. На днях стало известно, что его строительство завершено в рекордные сроки, что проправительственные турецкие издания называют «признаком великодушия турецкого лидера» к христианам и ответом на критику по поводу собора Святой Софии.

Однако ватиканское католическое агентство Agenzia Fides отмечает, что Анкара с определенного времени неоднократно проявляет особое внимание к сирийским христианам. И это может быть признаком существования «турецкого плана», направленного на позиционирование Турции в качестве новой «родины» для христиан-сирийцев, проживающих в Сирии и Европе, чьи предки родом из Османской империи. Проблема для Анкары здесь в том, что на Западе ей не хотят отдавать такой козырь и связывают защиту христиан в Сирии, Ираке и даже самой Турции с курдами. Спустя несколько дней после выступления Эрдогана на пресс-конференции в Вашингтоне залп дала The Times, посвятив публикацию судьбе ассирийцев-христиан на турецком юго-востоке, в Диярбакыре, отметив борьбу Анкары с турецкими курдами. А на днях австрийский эксперт по Ближнему Востоку Томас Шмидингер, делая прогноз о судьбе христиан в Сирии, подчеркнул, что они сохранятся на северо-востоке страны, управляемой курдами, в то время как в турецкой зоне на севере подвергаются нападениям со стороны поддерживаемых Анкарой боевиков.

Учитывая, что США состоят в альянсе с сирийскими курдами, против чего резко выступает Турция, христианский фактор будет оставаться играющей картой для американской политики в регионе. Причем его переносят сейчас и на другую площадку. Вчера, 24 сентября, архиепископ Элпидофор встретился с государственным секретарем США Майком Помпео. «У меня была возможность выразить все более возрастающую тревогу и глубочайшую озабоченность греко-американского сообщества в связи с все более агрессивной позицией Турции в отношении Греции и Кипра, — сообщил по ее итогам владыка. — Я добивался от госсекретаря поддержки американским правительством Вселенского патриархата, греческой общины в Турции и всех религиозных меньшинств в Турции. Мы искренне желаем, чтобы американское правительство продолжало свою работу по обеспечению уважения международного права, диалога без угроз со стороны Турции, а также мирных отношений между Турцией, Грецией, Кипром и всем Восточным Средиземноморьем».

Фактически это является намеком Вашингтона на то, что Анкара может столкнуться с обвинениями в препятствовании свободе вероисповедания уже не только в Сирии, но и в Восточном Средиземноморье. Эрдогану бы в такой ситуации пойти на уступки христианскому миру, однако способен ли он и, главное, может ли? Похоже, что нет.