Москва, , 10:34 — REGNUM В Госдуме возмущены инициативой группы сенаторов Конгресса США о введении новых санкций в отношении российских официальных лиц из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным, передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября.

«Инициаторов новых санкций не смущает, что никаких доказательств факта отравления нет. Настоятельные предложения России предоставить материалы до сих пор не получили должного ответа», — отметил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Несмотря на то, что Россия в соответствии с регламентом того же ОЗХО давно ликвидировала запасы боевых отравляющих веществ, антироссийски настроенные силы пытаются обвинить страну в использовании запрещенного химоружия и в несовершенном преступлении, отметил парламентарий.

«Цель голословных обвинений нашей страны лежит на поверхности — подогреть новую волну антироссийского негатива в медиа, запугать мировое сообщество «агрессивной» Россией, чтобы помешать развитию диалога и сотрудничества с другими народами», — подчеркнул он.

США не могут смириться с ростом влияния России в мире, Вашингтон раздражает эффективная внешняя политика нашей страны, внутренняя устойчивость к попыткам незаконного давления, а также готовность других стран сотрудничать с нами, несмотря на бесконечную череду санкций, резюмировал Железняк.

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