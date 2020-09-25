Вашингтон, , 10:29 — REGNUM Сенаторы США от двух партий считают необходимым введение антироссийский санкций из-за инцидента с российским богером Алексеем Навальным, который, по мнению Германии, был отравлен ядом из группы «Новичок». Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Сенат США. Об этом сообщил один из инициаторов от Республиканской партии Марко Рубио.

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«Этот законопроект предусматривает введение адресных санкций в отношении российских чиновников, причастных к грубым нарушениям международного права, включая недавнее отравление оппозиционера и активиста по борьбе с коррупцией Алексея Навального», — говорится в сообщении , опубликованном на сайте Рубио.

Кроме того, документ требует от американских властей отчитаться перед конгрессом о том, что им известно о финансах президента России Владимира Путина и его ближайшего окружения. Также он предписывает администрации президента США выяснить, нарушил ли Кремль законы США, запрещающие использование химического и биологического оружия.

Уточняется, что законопроект одобрили демократы Крис Кунс, Бен Кардин и Крис Ван Холлен, а также сенаторы-республиканцы Марко Рубио и Митт Ромни.

Добавим, что прежде чем документ поступит на подпись главе Белого дома, его должны поддержать Сенат и палата представителей США.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила, что Европейская комиссия готовит для передачи в Совет Евросоюза два юридических акта о создании будущего механизма введения односторонних санкций ЕС за нарушения прав человека в любой стране мира. По её словам, ЕК рассматривает возможность назвать будущий санкционный механизм, который будет аналогичен «акту Магнитского» в США, именем российского блогера Алексея Навального, якобы отравленного в России.