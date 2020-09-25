Банжул, , 10:28 — REGNUM Лидер оппозиции Гамбии обвинил правительство в отклонении проекта конституции, который ограничил бы президентские сроки. Об этом сообщает информационное агенство Reuters.

Парламент отклонил проект новой конституции во вторник, 22 сентября. Пункт, который не позволил бы действующему президенту Гамбии Адаме Барроу претендовать ещё на два срока, был самым большим камнем преткновения.

Лидер Объединенной демократической партии Усайну Дарбо заявил, что отклонение этого проекта является «плохим знаком для демократии».

«22 сентября стало очень чёрным днём для постдиктаторской Гамбии», — заявил Дарбо.

Следующие всеобщие выборы были назначены на следующий год. Дарбо пообещал вновь представить проект конституции, если оппозиция победит на выборах.

Президент Барроу пришел к власти в 2016 году, положив конец 22 годам диктатуры при Яхье Джамме.