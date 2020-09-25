Сеул, , 10:22 — REGNUM Состоялся телефонный разговор между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьер-министром Японии Есихидэ Суга, в ходе которого стороны обменялись мнениями по ситуации в двусторонних отношениях и проблемам Корейского полуострова. Об этом 24 сентября сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление представителя президентской резиденции в Сеуле «Чхонвадэ» Кан Мин Сока.

Подчеркнув близкий, дружеский характер отношений Сеула и Токио, Мун Чжэ Ин призвал нового японского премьера активизировать контакты для решения вопроса о компенсациях корейским рабочим за принудительный труд в годы японской оккупации по время Второй мировой войны. Южнокорейский лидер также пожелал Японии успешно провести в будущем году летние Олимпийские Игры в Токио.

Е. Суга, в свою очередь, признал, что двусторонние отношения сталкиваются с трудностями, которые связаны с историческими и другими нерешенными проблемами. Однако он намерен совместно с южнокорейской стороной строить отношения, нацеленные в будущее.

Стороны также договорились активизировать усилия по содействию мирному урегулированию ситуации на Корейском полуострове.