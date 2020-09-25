Сеул, , 10:22 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва заявил, что Сеул будет продолжать мирное сотрудничество с КНДР, несмотря на гибель чиновника из Южной Кореи в Желтом море. Об этом 25 сентября сообщает Yonhap.

«Мы должны продолжать придерживаться пути долгосрочного и мирного взаимодействия», — сказал Кан Гён Хва.

Вместе с тем он заявил, что каждый раз, когда происходят подобные события, готовность Южной Кореи к диалогу с КНДР ослабевают.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября в Южной Корее заявили, что чиновник из министерства морского рыбного хозяйства республики был застрелен в КНДР, а затем его тело кремировали.

В свою очередь в Пхеньяне заявили, что мужчина, обнаруженный в территориальных водах Северной Кореи, не сказал, что он гражданин Южной Кореи. Сначала пограничники сначала произвели предупредительные выстрелы в воздух, затем, после попытки мужчины скрыться, по нему было произведено более 10 выстрелов.

Читайте также: СМИ сообщили о застреленном в КНДР чиновнике из Южной Кореи