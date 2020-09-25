Москва, , 10:20 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв не удивлен предложением сенаторов США ввести новые санкции из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

«Цель инициативы очевидна — подкрепить на уровне закона ещё не существующий приговор по ещё не проведённому следствию и в условиях отсутствия доказательств. То есть — подтолкнуть следствие к предопределённому приговору, вне зависимости от доказательной базы», — отметил Косачёв в Facebook.

По его мнению, любопытен призыв в документе к администрации США определить, нарушили ли российские власти международные соглашения о запрете использования химического и биологического оружия, а также представить отчет о финансовых делах президента России Владимира Путина и его «ближайшего окружения».

«Видимо, чтобы два раза не вставать. Здесь та же логика — убедить общественность, что такие богатства есть. Не важно, что их не найдут, главное — что это прозвучало в очередном акте с громким названием», — указал российский сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, группа конгрессменов США предложила ввести санкции против российских официальных лиц в связи с отравлением политика Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении, опубликованном сайте сенатора-демократа Криса Кунса (штат Делавэр). В частности, они потребовали активизировать контакты с Берлином, чтобы убедить Германию отказаться от проекта строительства газопровода «Северный поток-2».

Читайте ранее в этом сюжете: США могут ввести санкции против России из-за Навального