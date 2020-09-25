Пекин, , 10:17 — REGNUM Китайские военные призвали США принять существующие реалии и принять меры к построению межгосударственного и межармейского взаимодействия с КНР. Об этом 24 сентября сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя Министерства обороны КНР Тань Кэйфэя, сделанное им на пресс-конференции в Пекине.

Подвергнув критике недавние высказывания главы Пентагона Марка Эспера с обвинениями в адрес КНР в подрыве международного порядка, Тань Кэйфэй выступил против беспочвенных и клеветнических выпадов США и подчеркнул, что КНР решительно отстаивает цели и принципы Устава ООН, защищает сложившуюся международную систему с центром в ООН, оберегает миропорядок, основанный на международном праве.

Китайский представитель напомнил Вашингтону об одностороннем выходе США из ВОЗ, ЮНЕСКО, Совета по правам человека, Парижского климатического соглашения, а также об американском долге по взносам на миротворческие операции ООН, который составляет около 2 млрд долларов.

Развитие китайско-американских отношений на принципах взаимной выгоды и выигрыша, по словам Тань Кэйфэя, возможно, но это требует взаимного уважения, сохранения и поддержки национальных суверенитетов, интересов безопасности и равноправного развития обеих стран.