Братислава, , 10:17 — REGNUM Посольство Индонезии в Братиславе (Словакия) провело деловую встречу, а также запустили цифровую платформу «Виртуальный индонезийский дом», сообщает Antara.

Деловая встреча прошла в режиме онлайн на тему «Расширение возможного экономического сотрудничества между Индонезией и Словакией».

Посол Индонезии в Словакии Адиятвиди Адивосо Асмади заявила, что в разгар пандемии использование цифровых платформ стало необходимостью.

Виртуальный портал «индонезийский дом» — это цифровая платформа, объединяющая предприятия двух стран, чтобы они могли общаться друг с другом.

«В секторе экономики еще есть большой потенциал, который можно использовать для развития», — отметила посол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра иностранных дел Индонезии Махендра Сирегар заявил, что нынешние отношения с Китаем не влияют на двусторонние отношения Индонезии и США.

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