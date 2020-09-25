Вашингтон, , 10:16 — REGNUM Расследование деятельности фонда Билла и Хиллари Клинтонов перепоручили спецпрокурору США Джону Дарему, который с мая 2019 года проверяет обстоятельства начала слежки американских спецслужб за избирательным штабом нынешнего президента Дональда Трампа. Об этом сообщает 24 сентября телеканал Fox News со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, сначала деятельность некоммерческого фонда, который в 1997 году основал экс-президент США Клинтон, расследовал прокурор штата Юта Джон Хубер. Расследование ему поручил минюст, выполняющий в США функции генпрокуратуры

Разбирательство касалось в числе прочего перехода компании Uranium One под контроль Росатома и скандала вокруг личного ящика электронной почты экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, которым она пользовалась для служебной переписки.

Однако, отмечает канал, работа Хубера разочаровала некоторых лиц в минюсте и администрации главы США. Расследование деятельности Клинтонов позднее поручили спецпрокурору Дарему.

Проверка Дарема о слежке ФБР за штабом Трампа в 2016 году вылилась в уголовное разбирательство, об этом стало известно в октябре 2019 года. Министр юстиции Уильям Барр в конце того же года заявил, что слежка была неоправданной.