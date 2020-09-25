Москва, , 10:14 — REGNUM Российско-китайская подкомиссия Комиссии по гуманитарному сотрудничеству представила программу по работе на период с 2021 по 2025 годы. Об этом 24 сентября сообщает Синьхуа, отмечая, что центральной задачей объявлен совместный выпуск Сборника документов о культурных отношениях между СССР и КНР в 1949—1960 годах и Сборник документов об экономических отношениях СССР и КНР в 1949—1991 годах.

В планах обеих сторон находится совместная организация выставки в честь 100-летия учреждения Коммунистического университета трудящихся Востока и Коммунистического университета трудящихся Китая, а также еще одной выставки по случаю 95-летия проведения VI съезда КПК (состоялся в июле 1928 г. в селе Никольском, расположенном на территории нынешней Новой Москвы).

Директор Государственного архивного управления КНР Лу Гоцян отметил, что разработка совместной программы отражает глубину сотрудничества последних пяти лет, когда архивные ведомства двух стран вышли на нынешний уровень взаимодействия.