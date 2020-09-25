Брюссель, , 10:12 — REGNUM 22 сентября вечером на фасаде здания Европейской комиссии в Брюсселе была размещена иллюминация в виде герба Польши на фоне флага ЛГБТ-движения. 23 и 24 сентября представители Варшавы требовали пояснить ситуацию и извиниться перед поляками. Об этом передает Onet.pl.

Иллюминацию в виде герба Польши на фоне радужных цветов, символизирующих ЛГБТ-сообщество, а также слогана «Мы не идеология, мы граждане Польши», организовала «Кампания против гомофобии» совместно с организацией All Out.

Евродепутаты от Польши написали в ответ коллективное письмо в Европейскую комиссию с претензией по поводу того, что организация предоставила свое здание для данной акции. «Представленная иллюминация является профанацией польских национальных цветов, и ее цель — воспроизвести фейковые новости о Польше как гомофобной стране, и о так называемых «зонах, свободных от ЛГБТ», которых нет и быть не может в нашей стране», — говорится в заявлении депутата Европейского парламента Витольда Ващиковского.

В официальном аккаунте Еврокомисии в Twitter открестились от данной акции, отметив, что «освещение своего здания в Брюсселе организовывала не Европейская комиссия». «Никто не просил у Европейской комиссии разрешения на показ этого изображения. По нашей информации, проекция проецировалась из места, находящегося вне прямого контроля безопасности здания», — подчеркнули в Еврокомиссии.

Акцию провели в контексте дискуссий о правах представителей сексуальных меньшинств в Польше. Напомним, 17 сентября в Европейском парламенте приняли резолюцию по Польше. В документе выражается обеспокоенность депутатов о правовом положении ЛГБТ-сообщество в республике. В Варшаве негативно отреагировали на принятие резолюции. В частности, министр юстиции Збигнев Зёбро заявил, что «Польша будет твердо отстаивать собственный путь». По его словам, Евросоюз навязывает ценностную повестку Варшаве и не обращает внимание на волю большинства польского общества, которое является консервативным.