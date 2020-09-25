Цхинвал, , 10:13 — REGNUM Грузинская сторона возобновила работы по укреплению военных объектов, расположенных возле грузино-югоосетинской границы. Это заявление 24 сентября распространила пресс-служба Комитета государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии.

«Грузинский режим продолжает дестабилизировать обстановку, путем укрепления и усовершенствования фортификационных объектов в непосредственной близости от югоосетинской границы», — говорится в заявлении КГБ.

В ведомстве сообщили, что зафиксировано, как 20 человек возобновили строительство блокпоста возле югоосетинского села Синагур (Дзауский район). Там стали укреплять оборонительные сооружения, в том числе там огневые позиции для бронетехники. Проводятся и другие работы на границе.

«Одновременно грузинской стороной напротив г. Цхинвал, в окрестностях н. п. Верхний Никози проводятся работы по возведению ограждений, капониров, укреплений и иных фортификационных сооружений для возможного использования в военных целях», — сообщили в пресс-службе.

В КГБ указали на то, что действия Тбилиси не соответствуют их заявлениям о стремлении к мирному урегулированию конфликта. В ведомстве также подчеркнули, что расположенные возле границы грузинские объекты находятся в «секторах воздействия» югоосетинских пограничников.

Стоит отметить, что ранее в КГБ ответили на обвинения в адрес Цхинвала от грузинской стороны в «незаконной бордеризации», как Тбилиси называет установку ограждений на грузино-югоосетинской границы. В ведомстве объяснили, что ограждения возводятся, так как действия грузинских властей, проводящих учения по захвату Южной Осетии, в Цхинвале расценивают, как «реваншистские» намерения.

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