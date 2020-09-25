Сеул, , 10:17 — REGNUM Правительство и вооружённые силы Южной Кореи будут решительно реагировать на любые угрозы жизни и безопасности граждан. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление президента страны Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Известно, что данное заявление прозвучало на торжественном мероприятии по случаю Дня вооружённых сил.

Президент подчеркнул, что Южная Корея будет поддерживать и укреплять мир, поддерживая прочную оборону.

Отмечается, что в 15-минутном обращении Мун Чжэ Ин не напоминал о жестоком инциденте с убийством южнокорейского государственного служащего у границ двух государств в Жёлтом море.

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