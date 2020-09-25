Сеул, , 10:05 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын принес извинения президенту Южной Кореи и гражданами страны в связи с гибелью их соотечественника в Жёлтом море. Об этом 25 сентября сообщила администрация президента Республики Корея, пишет The Associated Press.

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«Товарищ Ким Чен Ын выразил глубокое сожаление за то, каким сильным разочарование для президента Мун Чжэ Ина и граждан Южной Кореи стал этот неожиданный, прискорбный инцидент», — процитировал послание лидера Северной Кореи советник президента Южной Кореи Со Хун.

В послании также отмечено, что КНДР примет меры для предотвращения повторения подобных «отвратительных инцидентов».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 24 сентября, министерство национальной обороны Южной Кореи заявило, что чиновник из министерства морского рыбного хозяйства республики был застрелен в КНДР, а затем его тело кремировали. В оборонном ведомстве осудили акт жестокости и призвали Пхеньян дать объяснение инциденту и наказать виновных.

Уточняется, что застреленный — 47-летний гражданин Южной Кореи, который пропал в 21 сентября с борта инспекционного катера в водах у острова Енпхендо.

В свою очередь северокорейская сторона сообщила, что мужчина, обнаруженный в территориальных водах Северной Кореи. Не сказал, что он гражданин Южной Кореи. Сначала пограничники сначала произвели предупредительные выстрелы в воздух, затем, после попытки мужчины скрыться, по нему было произведено более 10 выстрелов. После этого его плавательное средство было сожжено вместе с телом «в соответствии с правилами борьбы с коронавирусом».