Ялта, Крым, , 09:54 — REGNUM Михаил Загорцев уволен с должности заместителя главы администрации Ялты Республики Крым, причиной стало записанное им ранее видеообращение с поддержкой антиправительственных протестов в Белоруссии и русофобскими выпадами.

Ялта Марина Каширская © ИА REGNUM

«Да, правда (уволен). Его высказывания несовместимы с пребыванием на этой должности», — сообщил «Крыминформ» глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

Михаил Загорцев был назначен на пост вице-мэра Ялты 21 сентября, он должен был курировать ЖКХ. До этого Загорцев руководил Смолевичским райисполкомом Минской области Белоруссии. До своего назначения Загорцев записал видеообращение, в котором выступил в поддержку протестов в Белоруссии и заявил, что в жестоком силовом подавлении белорусских протестных выступлений могли участвовать российские силовики. В обращении Загорцев сказал, что в случае прихода в Белоруссию русских на защиту «встанет каждый белорус», «как в 1941—1945 годах».

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Выступление Загорцева, ставшего российским чиновником, вызвало огромный общественный резонанс. Вечером 24 сентября депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») сообщил со ссылкой на главу Крыма Аксёнова, что решение об увольнении Загорцева принято.

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