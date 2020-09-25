Вашингтон, , 09:56 — REGNUM В европейское турне, в ходе которого в период с 27 сентября по 2 октября им будут посещены Греция, Италия, Ватикан и Хорватия, отправится государственный секретарь США Майк Помпео. Об этом 25 сентября говорится в сообщении пресс-службы американского госдепартамента.

Уточняется, что в ходе посещения Греции Помпео проведет встречу с греческими премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и главой МИД Никосом Дендиасом для подтверждения «общей решимости в продвижении безопасности, мира и процветания в Восточном Средиземноморье». Также госсекретарь США намерен подписать соглашение о науке и технологиях и провести обсуждение с представителями энергетического сектора диверсификации энергетики и инфраструктурных проектов.

Кроме этого, указывается, что в Италии американский госсекретарь проведет переговоры с премьер-министром Джузеппе Конте и министром иностранных дел Луиджи Ди Майо, на которых стороны обсудят борьбу с коронавирусной инфекцией, общие угрозы и вопросы обеспечения стабильности в регионе.

«В Ватикане госсекретарь 30 сентября выступит на симпозиуме о свободе вероисповедания», — говорится в сообщении и добавляется, что Помпео также там встретится с госсекретарем кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами монсеньором Ричардом Галлахером.

Также в Хорватии госсекретарь США встретится с премьер-министром Андреем Пленковичем и главой МИД Горданом Радманом, и ими будут обсуждены сотрудничество в оборонной сфере, инвестиционные вопросы и ситуация на Балканах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что руководство США признает любые выборы в Венесуэле только в том случае, если венесуэльский президент Николас Мадуро покинет свой пост.