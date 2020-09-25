Минск, , 09:43 — REGNUM Белоруссии необходимо поддерживать дружеские отношения с Россией, заявил член белорусского координационного совета оппозиции Сергей Дылевский.

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По его словам, у некоторых жителей Белоруссии есть «некие опасения, что Россия может вторгнуться на территорию страны».

«И я тоже считаю, что присоединение к России — это было бы плохо, мы должны быть суверенным государство», — сказал он РИА Новости.

Вместе с тем Дылевский добавил, что у Минска «75−80% экономических связей именно с Россией, попытка это обрезать — всё равно что ножом попилить себе ногу». Поэтому Белоруссии необходимо поддерживать дружеские отношения с Москвой, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из следственного изолятора города Жодино освобождён член президиума коронационного совета (КС) белорусской оппозиции Сергей Дылевский, также являющийся главой стачечного комитета Минского тракторного завода.

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