Киев, 25 сентября 2020, 09:39 — REGNUM Идея переноса встреч Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) из Минска в другое место не обсуждалась. Об этом заявил 24 сентября глава украинской делегации в ТКГ, экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».
По словам Кравчука, в данный момент пандемия коронавируса, а также политическая ситуация в Белоруссии не способствуют проведению встреч вживую.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа депутатов Верховной рады призвали власти Украины отказаться от Минска как от площадки проведения переговоров по Донбассу.
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