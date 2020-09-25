Киев, , 09:39 — REGNUM Идея переноса встреч Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) из Минска в другое место не обсуждалась. Об этом заявил 24 сентября глава украинской делегации в ТКГ, экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

«Чтобы решить вопрос, где должна собираться группа, нужно совместное решение. Одна Украина не может решить этот вопрос, как и Россия», — рассказал он.

По словам Кравчука, в данный момент пандемия коронавируса, а также политическая ситуация в Белоруссии не способствуют проведению встреч вживую.

«Мы пока не ставим вопрос о переносе встречи куда-то или проведении её где-либо физически. А для встречи в видеоформате не имеет никакого значения, где находятся участники», — добавил глава украинской делегации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа депутатов Верховной рады призвали власти Украины отказаться от Минска как от площадки проведения переговоров по Донбассу.

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