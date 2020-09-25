История вопроса

Совет Федерации РФ – верхняя палата Федерального Собрания – наряду с Государственной думой РФ является высшим представительным и законодательным органом власти. Совфед называют «Палата регионов», он призван обеспечивать баланс общефедеральных и региональных интересов при принятии решений.

Совет Федерации формируется и структурируется по непартийному принципу, сенаторы не создают фракций и партийных объединений.

Общее число членов Совета Федерации РФ — 170 (возможно до 187), по два представителя от каждого субъекта РФ, еще 17 сенаторов назначаются президентом РФ.

Сюжет включает новости работы Совфеда - как законотворческой, так и представительной деятельности, в том числе в международных межпарламентских организациях. В сюжет включены также комментарии отдельных сенаторов по актуальным вопросам.

