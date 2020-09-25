Новосибирск, 25 сентября 2020, 09:36 — REGNUM Представителем от Законодательного собрания Новосибирской области — сенатором в Совете Федерации Российской Федерации большинством голосов избран Александр Карелин.
Это произошло в ходе работы первой сессии областного парламента седьмого созыва сегодня, 25 сентября.
Экс-сенатор Владимир Лаптев, который представлял новосибирский областной парламент в Совете Федерации, будет работать в статусе депутата Заксобрания от округа в Куйбышеве, уточняют «Все новости Новосибирской области».
Как сообщало ИА REGNUM, председателем Законодательного собрания Новосибирской области нового созыва вновь переизбран Андрей Шимкив.
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