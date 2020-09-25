Токио, , 09:10 — REGNUM Страны мира могут сократить военные расходы и направить высвободившиеся средства на «мирные цели», например на медицину, образование и охрану окружающей среды. Такое мнение в статье японской газеты The Asahi Shimbun, опубликованной 25 сентября, высказал первый президент СССР Михаил Горбачев

Политик полагает, что к такому шагу государства могут подтолкнуть экономические последствия, вызванные пандемией коронавирусной инфекции.

«Пандемия нового коронавируса, унесшая жизни сотен тысяч человек, представляет собой новый вызов, угрожающий современной цивилизации. Слова и военная сила не работают против неё», — подчеркнул Горбачёв.

Он призвал страны мира обратить особое внимание на призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша прекратить все конфликты и своё предложение сократить военные бюджеты стран на 10−15%.

Горбачев уверен, что в ситуации хронического дефицита и пересмотра бюджета любому государству будет проще прислушаться к подобного рода призывам. Также он считает, что ослабленные вследствие пандемии экономически и финансово государства «больше не в состоянии продолжать гонку вооружений».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявлял о необходимости «остановить войны по всему миру, поскольку для населения стран, охваченных войной, просто невозможно бороться с пандемией COVID-19». На днях на 75-й сессии ГА ООН он призвал мировое сообщество сделать всё, чтобы остановить войны. По его словам, «прекращение огня должно быть достигнуто по всему миру за сто дней».