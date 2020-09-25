Джакарта, , 08:59 — REGNUM Индонезия проводит инвестиционные акции для привлечения иностранных инвесторов из Франции в энергетический сектор страны, сообщает Antara.

В заявлении посольства Индонезии в Париже говорится, что пандемия стала одной из самых больших проблем и вынудила все стороны внести различные коррективы, внедрив «новую норму». Тем не менее все предприниматели должны выйти из своей зоны комфорта и воспользоваться широко открытыми возможностями Индонезии.

«Основная цель этого собрания инвесторов — побудить французских предпринимателей воспользоваться большими возможностями в энергетическом секторе Индонезии», — заявил посол Индонезии во Франции Аррманата Кристиаван Насир.

Посол отметил, что Индонезия твердо привержена движению к чистой и устойчивой энергетической системе, что отражено в национальном генеральном плане в области энергетики. Правительство Индонезии также привержено созданию инфраструктуры чистой энергии и использованию устойчивых источников энергии.

Известно, что Индонезия взяла на себя высокие обязательства по сокращению выбросов парниковых газов на 23% к 2025 году и на 31% к 2030 году. Индонезия является одной из стран с крупнейшими запасами газа в мире.

Еще одним не менее важным фактором, способствовавшим интересу французских предпринимателей, является политическая стабильность и приверженность правительства реформированию различных секторов для создания благоприятного инвестиционного климата и облегчения ведения бизнеса.

Известно, что в онлайн-форуме по привлечению инвестиций приняли участие представители 60 французских компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра иностранных дел Индонезии Махендра Сирегар заявил, что нынешние отношения с Китаем не влияют на двусторонние отношения Индонезии и США.

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