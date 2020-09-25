Варшава, , 08:58 — REGNUM Экс-министр иностранных дел Польши, а ныне депутат Европейского парламента Витольд Ващиковский заявил, что в ЕС необходимо создать более серьезные механизмы мониторинга и отслеживания иммигрантов. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

«Если иммигранты уже достигают Европу, нам необходимо создать серьезные механизмы мониторинга и отслеживания: кто они, не угрожают ли они нашим странам, если им разрешен въезд», — отметил Ващиковский.

Политик также подчеркнул, что необходимо усилить охрану внешних границ ЕС, а иммигрантов, добирающихся морскими путями «спасать, но отправлять обратно»:

«Мы должны спасать беженцев, которые могут утонуть, добираясь в Европу. Но потом мы не должны привозить их в наши страны, а отправлять обратно в страны происхождения. Помощь Африке необходимо увеличить. Мы делаем это, насколько можем себе позволить». Также евродепутат заявляет, что с миграционным кризисом необходимо бороться, начиная с его корней, а не с последствиями, то есть, «помогать странам Третьего мира, чтобы оттуда не приходилось уезжать».

Далее экс-министр задается вопросом: не приведет ли прием миллионов людей с другого континента, другой культуры к полному изменению не только демографического, но и культурного, социального и политического ландшафта европейского континента.

«Это вопрос может быть не совсем политкорректным, и люди в Европе очень неохотно говорят об этом», — отметил он.

Напомним, в понедельник 21 сентября посол Польши в ЕС Анджей Садось заявил, что выступает против принудительного приема беженцев для стран Союза, а также предложил усовершенствовать миграционную политику Брюсселя.