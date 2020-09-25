Вашингтон, , 08:57 — REGNUM Администрации американской социальной сети Facebook следует прекратить дискриминацию российских пользователей и выйти на конструктивный диалог с властями России, к этому призывает посольство РФ в США. Такое сообщение распространила 24 сентября пресс-служба диппредставительства.

В посольстве отметили, что администрация соцсети зачищает критические по отношению к Западу дискуссионные площадки и российские СМИ. При этом Facebook указывает, что в удалённых аккаунтах обсуждалась политическая жизнь России, Белоруссии и Украины, геополитические заговоры, отношения России и НАТО, а также присутствовала критика внешней и социально-экономической политики США.

Из этого следует, что российским пользователям не стоит рассуждать на такие темы из-за угрозы ликвидации аккаунтов.

«Это цензура», — констатировали в посольстве.

Дипломаты добавили, что Facebook перестала быть для российских пользователей свободным пространством — их дискриминация налицо. В связи с этим посольство призвало администрацию соцсети к конструктивному общению с российскими властями и налаживанию диалога по актуальным для обеих сторон проблемам.

«От этого только выиграют граждане США и России», — говорится в сообщении.

Ранее службы безопасности Facebook удалили три группы аккаунтов, которыми якобы руководили из России. Утверждается, что публикации в них расценили как иностранное вмешательство.