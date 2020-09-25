Токио, , 08:53 — REGNUM Проводимая президентом США Дональдом Трампом политика в сфере ядерного разоружения, направленная на разрыв международных соглашений, ведёт мир к стратегическому хаосу. Об этом в статье для японской газеты Asahi, опубликованной 25 сентября, заявил первый президент СССР Михаил Горбачёв.

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«Администрация Трампа, выступающая за разрыв всех рамок ядерного разоружения, ведёт мир к стратегическому хаосу и неопределённому будущему», — подчеркнул Горбачёв.

Бывший руководитель СССР считает, что в эпоху, когда создаются новые военные технологии и новое оружие, в риски нарастают, необходимо принимать «всё новые и новые усилия для того, чтобы твердо поставить ядерное разоружение в международную повестку дня».

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«Это проблема, которую Россия как ядерная держава должна решить в срочном порядке», — констатировал политик.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад бывший президент СССР Михаил Горбачёв высказывал мнение о необходимости безотлагательно возобновить диалог между США и Россией по вопросам стратегической стабильности, потому что ядерное сдерживание не защищает мир, а подвергает его опасности. Политик отмечал, что Москва и Вашингтон находятся на перепутье, и сейчас важно «остановиться и подумать».

Напомним, в октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был заключён между Соединёнными Штатами и СССР в 1987 году. В качестве причины такого шага американский лидер назвал регулярное нарушение Москвой условий соглашения.

Кроме того, в 2021 году истекает срок действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанного между Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Глава Белого дома считает его неудачным. И пока неизвестно, будут ли США его продлевать.