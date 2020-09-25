Бамако, , 08:39 — REGNUM Представители Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) согласились снять с Мали экономические санкции сразу же после церемонии инаугурации временного президента в пятницу, 25 сентября. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя ЭКОВАС.

По словам репортеров агентства, данные комментарии представителей ЭКОВАС свидетельствуют о том, что в организации готовы одобрить спорную кандидатуру Ба Ндао на пост временного президента Мали, хотя он и занимал военные должности ранее. По соглашению с ЭКОВАС и международными организациями, в переходный период до проведения всеобщих выборов Мали должен был возглавить гражданский лидер.

Напомним, что военные совершили государственный переворот в Мали 18 августа, свергнув президента Мухаммаду Бухари. После чего ЭКОВАС ввело в отношении страны экономические санкции.

По мнению экспертов, ослабление санкций имело бы быстрый положительный эффект для страны, импорт которой сократился на 30% с тех пор, как соседние страны закрыли свои границы после свержения президента Ибрагима Бубакара Кейты.

«Я крайне удовлетворен происходящим сейчас в Мали. Молодые солдаты, пришедшие к власти, выполняют свою работу в соответствии с тем, чего хотели лидеры (ЭКОВАС)», — заявил бывший президент Нигерии Гудлак Джонатан после приземления в Бамако для переговоров в качестве главы делегации блока.

Ранее не было ясно, согласится ли ЭКОВАС с назначением бывшего министра обороны и отставного полковника Ба Ндао временным президентом, особенно в связи с тем, что лидер захватившей власть хунты полковник Ассими Гоита будет назначен вице-президентом.

Но Джонатан сказал журналистам: «Я рассчитываю, что после инаугурации президента в пятницу (25 сентября) санкции будут сняты».

В Совете грузоперевозчиков Мали заявили, что страна столкнется с экономическим кризисом, если санкции ЭКОВАС не будут смягчены.

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