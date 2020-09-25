Якутск, , 08:35 — REGNUM Ровно 2 года назад, 25 сентября 2018 года, начал свою работу VI созыв Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). В своем первом выступлении избранный председатель парламента Петр Гоголев отметил, что Якутия должна развиваться строго в соответствии с общими целями и задачами, которые поставлены Президентом Российской Федерации и Главой Республики Саха (Якутия).

Привнесенные изменения и новые форматы работы

В аппарате парламента была проведена структурная реорганизация, в ходе которой оптимизированы расходы на содержание парламента. Была усилена работа совещательных и консультативных органов при Ил Тумэне: впервые начала работу Ассамблея депутатов — представителей коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия); создан Общественно-консультативный Совет при Председателе Государственного Собрания (Ил Тумэн), в состав которого вошли руководители парламента Якутии и депутаты регионального и федерального уровней предыдущих созывов, эксперты в различных отраслях экономики и социальной сферы.

Шестым созывом уделяется особое внимание повышению качества и уровня жизни селян. На первом заседании Общественно-консультативного совета в феврале 2019 года на тему «Тыа сирин сарсыҥҥыта — Миссия современного села» были приняты рекомендации органам исполнительной и представительной власти Якутии по вопросам развития села и сельского хозяйства. Через год впервые была проведена I Декада сельского хозяйства, в ходе которой народные депутаты обсудили вопросы развития агропромышленного комплекса Якутии.

Возросло количество круглых столов, как экспертных площадок, в котором принимаются рекомендации по решению актуальных вопросов, правительственных часов, как формы текущего контроля за работой правительства.

Ил Тумэн ведет широкую деятельность по открытости парламента и обеспечения диалога депутатского корпуса с обществом. Была создана дискуссионная площадка «Открытый парламент», которая является местом для привлечения общественных активистов к работе над проектами законов, обсуждению законодательных инициатив, анализу правоприменения. Стало традиционным проводить «Час эксперта» на площадках Госсобрания (Ил Тумэн). Это новый проект парламента Якутии в форме парламентского взаимодействия, где ученые, политики, общественные деятели, предприниматели рассказывают депутатам и отраслевым специалистам об актуальных для общества и государства проблемах.

В практику работы внедрен также «Муниципальный час», на котором народными депутатами рассматриваются вопросы социально-экономического развития конкретного муниципального образования или отраслевые вопросы, которые ставят сами муниципалитеты.

В 2019 году впервые в истории парламента Якутии закон о государственном бюджете был принят с нулевого цикла. В весеннюю сессию 2020 года процедура «нулевого» чтения и предварительного согласования позиций законодательной и исполнительной власти республики по основным параметрам проекта госбюджета была закреплена в Законе «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в РС (Я)».

В течение 2019 года среди обращений граждан, поступавших в адрес депутатского корпуса, наиболее острыми были вопросы оптимизации учреждений социальной сферы. Народные депутаты совместно с представителями министерств, профсоюзов, главами муниципальных районов активно обсуждали предполагаемые сокращения штатов в бюджетной сфере и возможные последствия реализации Постановления Правительства РС (Я) №202 «О стандартах структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры РС (Я)». В итоге данное постановление было отменено, удалось добиться поэтапной процедуры совершенствования сети учреждений социальной сферы с учетом мнения населения и специфики конкретной территории, индивидуального подхода в вопросах оптимизации штатных расписаний.

Возросло количество рабочих поездок делегации Государственного Собрания (Ил Тумэн) под руководством Председателя Госсобрания, по итогам которых ведется постоянный контроль хода исполнения протоколов. Состоялись рабочие поездки Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) в Абыйский, Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Момский, Нюрбинский, Сунтарский, Оймяконский, Томпонский, Чурапчинский улусы.

Через тернии СОVID-19 во благо людей

Распространение новой коронавирусной инфекции отразилось на деятельности Государственного Собрания (Ил Тумэн) во время весенней сессии 2020 года. Своевременно были внесены изменения в Регламент парламента для проведения дистанционных пленарных заседаний. Модернизация официального сайта Ил Тумэна стала основой для успешной организации дистанционной работы парламента Якутии во время пандемии коронавирусной инфекции. Среди законодательных собраний субъектов РФ подобный специализированный программный продукт был разработан впервые.

В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Республике Саха (Якутия) в период сложной эпидемиологической ситуации народными депутатами были выработаны предложения по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, работников здравоохранения, семьей с уровнем доходов ниже прожиточного минимума, в том числе семьей с детьми.

Большинство предложений Ил Тумэна было учтено в ряде нормативных и законодательных актов федеральных органов государственной власти, в том числе вопросы страхования медицинских работников.

В частности, Ил Тумэн предложил обязательное страхование для медицинских, фармацевтических и иных работников организаций здравоохранения, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью; предусмотреть оплату дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией медицинских, фармацевтических и иных работников здравоохранения; установить дополнительные республиканские выплаты работникам здравоохранения в связи с работой в особых условиях, обусловленных борьбой с коронавирусом; распространить меры поддержки, принятые для малого и среднего предпринимательства, на организации некоммерческого сектора экономики и в первую очередь на социально ориентированные некоммерческие организации; расширить федеральный перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции; субсидировать расходы субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение средств дезинфекции, формирование запасов средств защиты, термометров и медикаментов и др.

Расширение контрольной функции парламента

Наиболее значимым шагом законодателей VI созыва в сфере расширения контрольной функции парламента явилось принятие закона «О парламентском контроле в РС (Я)».

В рамках парламентского контроля за осуществлением мер по борьбе с незаконной предпринимательской деятельностью и теневой занятостью, реализацией мероприятий по совершенствованию механизма привлечения иностранных работников, противодействию незаконной миграции и коррупционным проявлениям в сфере миграции, создана парламентско-общественная комиссия Госсобрания (Ил Тумэн) из числа народных депутатов и представителей общественных объединений с привлечением экспертов по вопросам межнациональных отношений. Также проведены парламентские слушания на эту тему.

По вопросу загрязнения рек Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй из-за прорыва дамб на Иреляхском месторождении, принадлежащем АК «АЛРОСА», Ил Тумэн провел парламентские слушания, по итогам которых органам государственной власти республики и алмазодобывающей компании рекомендовано принять мер по ликвидации последствий аварии, реабилитации экосистемы, обустройству, реконструкции и модернизации производственных объектов в целях недопущения повторения подобной ситуации. А также провести комплексное научное исследование экологического состояния Вилюйской группы улусов и здоровья населения, разработать и реализовать программу обеспечения чистой питьевой водой населенных пунктов, расположенных в бассейне Вилюя. Парламентом ведется постоянный мониторинг исполнения рекомендаций парламентских слушаний, в настоящее время исполнено примерно 65% предложенных мер.

Депутаты не могли не отреагировать на обеспокоенность жителей республики тем, что на верховьях реки Амга намечается вырубка леса. Был проведен круглый стол, парламентариями предложено исключить из лесного участка Верхне-Амгинского участкового лесничества часть территории лесного участка, занятого защитными лесами и водоохранными зонами реки Амга и иных водных объектов.

Арктика на повестке сегодняшнего дня

Вопросы комплексного социально-экономического развития арктических территорий всегда были и остаются в фокусе внимания как республики в целом, так и Госсобрания (Ил Тумэн) в частности. Парламент Якутии последовательно поднимает эти вопросы на различных площадках федерального уровня.

В 2019 году Государственное Собрание (Ил Тумэн) внесло свои замечания и предложения в разрабатываемые проекты Стратегий развития Арктики федерального и республиканского уровней.

В качестве одного из новых инструментов развития арктических территорий принят федеральный закон «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ». Госсобранием (Ил Тумэн) проведена значительная работа над проектом данного федерального закона — якутский парламент внес большое количество предложений и поправок. Существенная часть предложений Ил Тумэна были учтены Госдумой РФ.

В рамках второго чтения из законопроекта исключены нормы: о принудительном отчуждении земельных участков (изъятии земельных участков); о коллегиальном органе управления Арктической зоной, на который возлагалось рассмотрение и принятие мер, направленных на развитие субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, относящихся к Арктической зоне и др.

Парламентарии Якутии VI созыва настойчиво поднимали вопрос о принятии на федеральном уровне программы или проекта «Дети Арктики», которая учитывает специфику и охватывает вопросы дошкольного и школьного образования, оздоровления и организации отдыха детей, обучения на родных языках детей коренных народов Севера.

Инициатива народных депутатов республики была поддержана руководством РС (Я) и парламентариями других арктических субъектов, на федеральном уровне. Сегодня Минвостокразвития России при плотном взаимодействии с Якутией разработана подпрограмма «Дети Арктики» в составе госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ».