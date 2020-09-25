Ханой, , 08:29 — REGNUM В Военном институте судебной медицины в Ханое 24 сентября состоялась церемония передачи американской стороне останков погибших во время войны во Вьетнаме военнослужащих США. Об этом 25 сентября сообщает газета «Нян зан».

Как следует из заявления центрального печатного органа Коммунистической партии Вьетнама, судебно-медицинские эксперты установили принадлежность обнаруженных в ходе недавней совместной поисковой экспедиции фрагментов человеческих костей американским солдатам.

Предполагается, что они принадлежат военнослужащим, считавшимся пропавшими без вести во время войны во Вьетнаме. Точную принадлежность останков будет устанавливать специальная лаборатория вооружённых сил США на Гавайях.

Газета отмечает, что прошедшая церемония передачи останков является уже 154-й по счёту, начиная с 1973 года. Посол США в Ханое Даниэль Критенбринк, выступивший на церемонии, отметил важность и высокую эффективность такого гуманитарного сотрудничества двух стран.

«Мы благодарны Вьетнаму за партнёрство в этом благородном деле», — подчеркнул дипломат.

Напомним, что пропавшими без вести в ходе американского вмешательства в войну во Вьетнаме (1965−1973) до сих пор считаются более двух тысяч военнослужащих армии США. Во время совместных поисковых вьетнамско-американских экспедиций, которые начались вскоре после вывода американского контингента с территории страны, в США были возвращены и идентифицировали останки более 700 человек.

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