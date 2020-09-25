Джакарта, , 08:28 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Индонезии Махендра Сирегар призвал Совет Безопасности ООН быть готовым к вызовам глобальной безопасности после пандемии, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Пандемия COVID-19 может вызвать экономические и социальные потрясения, которые возобновят конфликты в нескольких странах», — заявил Махендра Сирегар на совещании Совета Безопасности ООН.

На заседании СБ ООН заместитель министра иностранных дел Индонезии подчеркнул три основных момента в ответ на возрастающие глобальные вызовы в попытке сохранить мир во всем мире после пандемии.

Во-первых, важность поощрения Совета Безопасности ООН к продолжению наблюдения за выполнением обязательств по прекращению огня, включая глобальный план гуманитарного реагирования и резолюцию 2532 СБ ООН. В этой связи замминистра иностранных дел подчеркнул важность усиления поддержки миротворческих миссий ООН.

Второе, что подчеркнул заместитель министра иностранных дел, — это необходимость того, чтобы Совет Безопасности ООН отреагировал на изменения новой ситуации в области международной безопасности после пандемии.

«Пандемия может ускорить изменения в мировом порядке. Для этого ООН должна повысить свою значимость. Система ООН должна быть в состоянии повысить свою эффективность, прозрачность и подотчетность, особенно в плане обеспечения доступа к лекарствам и вакцинам по доступным ценам», — заявил замминистра иностранных дел в своем третьем пункте.

Известно, что во встрече приняли участие главы государств, министры и высокопоставленные лица членов Совета Безопасности ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра иностранных дел Индонезии заявил, что нынешние отношения с Китаем не влияют на двусторонние отношения Индонезии и США.

Подробнее в материале: МИД Индонезии: отношения с Китаем не влияют на дружбу с США

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