Москва, , 08:22 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин действительно достоин присуждения Нобелевской премии, потому что много делает для сохранения мира, однако вряд ли он будет её удостоен. Такое мнение высказал режиссёр Карен Шахназаров.

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«Владимир Владимирович достоин её (Нобелеской премии мира — прим. ИА REGNUM). Мало кто делает для сохранения мира столько, сколько Владимир Путин. Это для меня очевидно», — заявил в беседе с «ФАН» Шахназаров.

При этом режиссёр указал, что эта награда уже давно стала частью политики, а поэтому вряд ли Путину её присудят. Скорее всего, Нобелевскую премию дадут президенту США Дональду Трампу.

Политолог Марат Баширов считает выдвижение российского лидера на Нобелевскую премию мира — 2021 абсолютно верным. По его словам, Путин одержал бы победу с «огромным отрывом», если бы за присуждение Нобелевской премии мира голосовало все население планеты.

Первый президент СССР Михаил Горбачёв считает, что пришло время для вручения премии не по блату, а по заслугам. При этом он не стал называть имена тех, кого считает достойными её присуждения.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 24 сентября, стало известно, что писатель Сергей Комков направил заявку в Нобелевский комитет на выдвижение президента РФ Владимира Путина на Нобелевскую премию мира в 2021 году. По мнению академика, российский лидер заслужил эту награду за оказание гуманитарной помощи 27 странам в борьбе с коронавирусом и внесение поправки о Боге в Конституцию России.

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