Вашингтон, , 08:22 — REGNUM В США сенаторы от Республиканской и Демократической партий предложили ввести ограничительные меры в отношении российских официальных лиц из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом говорится на сайте сенатора Марко Рубио (Республиканская партия).

«Данный законопроект наложит адресные санкции на российских официальных лиц, которые замешаны в открытом нарушении международного права», — говорится в заявлении.

Кроме того, законопроект предусматривает предоставление администрацией США отчёта о финансах президента России Владимира Путина и его окружения.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Навальный был доставлен в больницу в Москве 20 августа после того, как ему стало плохо в самолёте. Через несколько дней его перевезли на лечение в клинику «Шарите» в Берлине. Сегодня, 23 сентября, стало известно, что врачи берлинской клиники выписали Навального из стационара.

В медучреждении отметили, что блогеру стало заметно лучше, неотложное лечение пациента завершено. Врачи допускают, что Навальный поправится полностью, при этом об отдалённых последствиях «тяжелого отравления», отмечают они, можно будет судить позже.

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