Вашингтон, 25 сентября 2020, 07:58 — REGNUM Незаконные действия совершил американский предприниматель Майкл Блумберг, погасив долги около 32 тысяч бывших заключенных в штате Флорида в ответ на голосование на выборах за кандидата от демократов. Такое обвинение выдвинул президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Все то, что он сделал, абсолютно незаконно. Думаю, что это преступление. Он действительно дает деньги людям. Он платит людям за голосование. По сути, он обращается: вот деньги, теперь идите и голосуйте только за демократов, так?»
Дональд Трамп

Как передавало ИА REGNUM, 20 августа Майкл Блумберг призвал граждан США не голосовать за Дональда Трампа, поскольку он подвел американский народ в вопросе борьбы с пандемией.

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