Вашингтон, 25 сентября 2020, 07:58 — REGNUM Незаконные действия совершил американский предприниматель Майкл Блумберг, погасив долги около 32 тысяч бывших заключенных в штате Флорида в ответ на голосование на выборах за кандидата от демократов. Такое обвинение выдвинул президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Как передавало ИА REGNUM, 20 августа Майкл Блумберг призвал граждан США не голосовать за Дональда Трампа, поскольку он подвел американский народ в вопросе борьбы с пандемией.
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