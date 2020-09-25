Вашингтон, , 07:58 — REGNUM Незаконные действия совершил американский предприниматель Майкл Блумберг, погасив долги около 32 тысяч бывших заключенных в штате Флорида в ответ на голосование на выборах за кандидата от демократов. Такое обвинение выдвинул президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Дональд Трамп «Все то, что он сделал, абсолютно незаконно. Думаю, что это преступление. Он действительно дает деньги людям. Он платит людям за голосование. По сути, он обращается: вот деньги, теперь идите и голосуйте только за демократов, так?»

Как передавало ИА REGNUM, 20 августа Майкл Блумберг призвал граждан США не голосовать за Дональда Трампа, поскольку он подвел американский народ в вопросе борьбы с пандемией.

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