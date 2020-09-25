Новосибирск, , 07:56 — REGNUM Председателем Законодательного собрания Новосибирской области нового созыва вновь переизбран Андрей Шимкив. Его поддержали единогласно, сообщает «Тайга. инфо» с сессии регионального парламента сегодня, 25 сентября.

«Его поддержали 73 депутата из 73 проголосовавших, — уточняет СМИ. — В поддержку Шимкива высказались и губернатор региона Андрей Травников, и фракция КПРФ во главе с Владимиром Карповым, и эсеры во главе с Анатолием Кубановым».

Отмечается, что конкурентов у Андрея Шимкива не было.

Вице-спикерами избраны Андрей Панферов («Единая Россия»), Валерий Ильенко («Единая Россия»), Владимир Карпов (КПРФ), Анатолий Кубанов («Справедливая Россия»), Наталия Красовская (ЛДПР).