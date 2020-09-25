Вашингтон, , 07:55 — REGNUM Российские пользователи Facebook продолжают испытывать неудобства в связи с ограничениями, которые касаются обсуждения важных политических тем. 25 сентября посольство России в США призвало администрацию социальной сети прекратить дискриминацию и наладить конструктивный диалог с властями РФ.

«Facebook продолжает зачищать критические (по отношению — ред.) к Западу дискуссионные площадки и российские СМИ», — говорится в распространённом заявлении.

При этом, отмечают дипломаты, администрация соцсети «вводит в заблуждение пользователей, заявляет, что не анализирует содержание удаленных аккаунтов», хотя на многих заблокированных страницах содержатся публикации по темам, которые так или иначе связаны с ограничениями: протесты и выборы в Белоруссии, политика России и Украины, отношения России и НАТО и ряд подобных.

«Напрашивается вывод, что на перечисленные темы рассуждать пользователям из России нежелательно, иначе можно оказаться в следующем списке ликвидированных аккаунтов. Это цензура», — объяснили в диппредставительстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в начале сентября социальные сети Facebook и Twitter заблокировали группы аккаунтов, которые якобы связаны с российскими структурами.

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