Розыгрыш практических действий войск (сил) будет осуществлен по нескольким тактическим эпизодам.
На начальном этапе в ходе ведения маневренной обороны с целью срыва наступления условного противника войска коалиционной группировки войск втянут его в «оперативный мешок» и остановят его продвижение. После чего замыслом действий предусмотрено нанесение массированного огневого удара для нанесения противнику максимальных потерь.
В целях задержки выдвижения оперативных резервов условного противника в глубине его обороны планируется применить оперативный и тактический десант, создав тем самым условия для проведения контрудара.
С завершением охватывающих фланговых ударов по двум сходящимся направлениям с целью окружения главных ударных сил «противника» группировкой в составе 58-й армии Вооруженных сил РФ и воинского контингента Армении по ним будет нанесен главный удар.
На другом направлении в контрударе планируется задействовать часть сил 20-й армии Вооруженных сил Российской Федерации, воинские контингенты Белоруссии и Китая.
В дальнейшем войска обороняющейся коалиционной группировки перейдут в наступление и завершат разгром его окруженной группировки.
В основу выполнения учебно-боевых задач будет положен опыт боевых действий в Сирийской Арабской Республике и апробированные в ходе мероприятий боевой подготовки формы применения и способы действий соединений, воинских частей и подразделений, с учетом тактики действий подразделений вооруженных сил иностранных государств.
Как сообщает Минобороны РФ, «в ходе проведения основного этапа подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации во взаимодействии с воинскими контингентами Республики Армениb, Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, Исламской Республики Пакистан и Союза Мьянмы отработают совместные действия по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил».
Всего от вооруженных сил иностранных государств в розыгрыше практических действий на полигоне «Капустин Яр» будут задействованы до 1 тыс. военнослужащих.
Пресс-служба Кремля официально: 25 сентября Владимир Путин совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где на полигоне «Капустин Яр» состоится основной этап стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Кавказ-2020».