Розыгрыш практических действий войск (сил) будет осуществлен по нескольким тактическим эпизодам.

На начальном этапе в ходе ведения маневренной обороны с целью срыва наступления условного противника войска коалиционной группировки войск втянут его в «оперативный мешок» и остановят его продвижение. После чего замыслом действий предусмотрено нанесение массированного огневого удара для нанесения противнику максимальных потерь.

В целях задержки выдвижения оперативных резервов условного противника в глубине его обороны планируется применить оперативный и тактический десант, создав тем самым условия для проведения контрудара.

С завершением охватывающих фланговых ударов по двум сходящимся направлениям с целью окружения главных ударных сил «противника» группировкой в составе 58-й армии Вооруженных сил РФ и воинского контингента Армении по ним будет нанесен главный удар.

На другом направлении в контрударе планируется задействовать часть сил 20-й армии Вооруженных сил Российской Федерации, воинские контингенты Белоруссии и Китая.

В дальнейшем войска обороняющейся коалиционной группировки перейдут в наступление и завершат разгром его окруженной группировки.