Вашингтон, , 07:37 — REGNUM Новая резолюция о принципах построения национальной стратегии США в области искусственного интеллекта будет содержать приоритет, относящийся к сдерживанию России и Китая, передаёт 25 сентября RT со ссылкой на проект документа.

«Соединённым Штатам следует сотрудничать со своими союзниками в целях недопущения ненадлежащего использования систем искусственного интеллекта Китаем, Россией и другими противниками», — говорится в документе.

Его авторы напомнили, что о стремлении к лидерству в сфере искусственного интеллекта ранее говорил президент России Владимир Путин. Проект резолюции внесён в Конгресс США для рассмотрения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Владимир Путин на открытом уроке «Россия, устремлённая в будущее» в Ярославле заявил, что страна, которая станет лидером по созданию искусственного интеллекта, будет властелином мира.

Читайте ранее в этом сюжете: Дом для насекомых и бесплатные шоколадки — главное в Москве за неделю