Пермь, , 06:59 — REGNUM Прокурор Пермского края Андрей Юмшанов отправлен в отставку. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на неопубликованный указ президента Владимира Путина за номером 579.

На сайте краевой прокуратуры о кадровых изменениях нет информация. Юмшанов по-прежнему значится главой ведомства.

Добавим, Андрей Юмшанов возглавляет прокуратуру Прикамья с 5 июля 2018 года. До этого занимал должность начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

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