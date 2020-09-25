Гонконг, Китай, , 06:42 — REGNUM Суд в Гонконге признал подростка, которому на момент совершения преступления было 16 лет, виновным в участии в избиении двух полицейских в июле 2019 года и приговорил его к трём годам и четырём месяцам тюрьмы. Об этом 25 сентября сообщает газета The Standard.

Двое других участников нападения, совершённого в ходе массовых беспорядков, получили по четыре года тюрьмы. Их возраст — 51 год и 24 года.

Действия осужденных, которые вместе с группой демонстрантов окружили в торговом центре двух полицейских и избили их зонтиками, судья назвала «варварскими и жестокими».

Напомним, в ходе массовых выступлений в Гонконге в 2019 году против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, сопровождающихся насилием, поджогами, блокированием дорог и актами вандализма, было задержано более девяти тысяч нарушителей порядка. Значительная часть из них — студенты и школьники.

Как сообщало ИА REGNUM, как минимум 53 частника протестных акций, которые были приурочены к годовщине массовых протестов в Гонконге против закона об экстрадиции в Китай, задержали сотрудники полиции административного района.

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