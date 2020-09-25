Гватемала, , 06:34 — REGNUM Самолет бизнес-класса Hawker 800, который был угнан в Мексике для полета в Венесуэлу, разбился в Гватемале недалеко от мексикано-гватемальской границы, сообщает газета Prensa Libre со ссылкой на представителя минобороны страны Хуана Карлоса де Паса.

Воздушное судно вылетело из Венесуэлы и направлялось в Мексику. Самолет потерпел крушение, пытаясь приземлиться на взлетно-посадочной полосе в районе общины Санта-Марта-Салинас.

На месте происшествия военные нашли два неопознанных трупа, а также оружие и пакеты с наркотиками.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября полиция Мексики задержала контрабандиста у границы с Гватемалой, который перевозил партию наркотиков весом 627 кг.

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