Минск, , 06:09 — REGNUM Несколько сотен человек — жителей Минска — обратились в милицию за последние сутки в связи с действиями участников акций протеста, сообщила 24 сентября пресс-служба МВД Белоруссии.

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«Выходки правонарушителей не дают людям вовремя добраться на работу и вернуться домой, уложить детей спать, спокойно отдыхать пожилым людям, препятствуют проезду общественного транспорта», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Там опубликовали записи звонков граждан, которые обращались в милицию.

В МВД Белоруссии добавили, что ни один из поступивших сигналов не останется без внимания, а милиция продолжит реагировать на правонарушения.

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