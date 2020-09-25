Берлин, , 05:32 — REGNUM Деловые связи германских и европейских компаний могут пострадать из-за введения санкций против России, в связи с чем необходимо более внимательно изучить необходимость их принятия, заявил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер в интервью изданию Handelsblatt.

«Государству с нашими внешнеэкономическими связями необходимо задаться вопросом, какое влияние могут оказать санкции и в какой степени из-за этого можно ослабить себя самих», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германия может столкнуться с необходимостью выплачивать многомиллиардные штрафные санкции в случае отказа от достройки газопровода «Северный поток — 2».

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