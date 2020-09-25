Вашингтон, , 05:15 — REGNUM Руководство США признает любые выборы в Венесуэле только в том случае, если венесуэльский президент Николас Мадуро покинет свой пост, заявила заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кэрри Филипетти в ходе конференции вашингтонским Атлантического совета в Вашингтоне.

По ее словам, это условие станет для США гарантией «свободных и честных выборов» в республике. Кроме того, Филипетти подчеркнула, что в Вашингтоне считают, что перенос голосования, как и переговоры с венесуэльским правительством, не являются решением ситуации.

Представитель госдепа добавила, что власти США надеются на понимание этой позиции американской стороны в ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что санкции, которые в одностороннем порядке США ввели против Николаса Мадуро из-за сотрудничества с Ираном, не имеют никакого отношения к международному праву и санкционному режиму ООН.

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