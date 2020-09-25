Нью-Йорк, США, , 04:27 — REGNUM Сумму в $100 млрд должны выделить развитые государства в качестве помощи развивающимся странам, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом генсек заявил в ходе своего выступления на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи организации.

По его мнению, для этого нужно отказаться от больших вложений в добычу энергоресурсов в пользу создания рабочих мест на тех территориях, где наблюдается наиболее высокий уровень бедности.

Гутерриш также напомнил о нарастающей проблеме глобальных климатических изменений. Генсек считает, что она затрагивает всех и ее нельзя откладывать.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября Антониу Гутерриш заявил, что над мировым сообществом нависла угроза «великого перелома» и краха многополярного мира.

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