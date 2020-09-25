Тегеран, , 08:28 — REGNUM 24 сентября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран и Москва провели плодотворные переговоры по военному сотрудничеству, при этом консультации в этом направлении будут продолжены. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Зариф подробно остановился на возможности подписания военного контракта между Ираном и Россией после снятия эмбарго на поставки оружия.

«В некоторых областях нам необходимо поддерживать военное сотрудничество с нашими друзьями в России и другими странами, которые готовы взаимодействовать с Ираном на основе существующих международных норм», — отметил он.

В другом месте своего выступления Зариф заявил, что в связи с ситуацией, сложившейся в результате вспышки COVID-19, предложение президента России Владимира Путина о создании зеленого коридора для осуществления торговли имеет важное значение для Ирана.