Тегеран, , 08:43 — REGNUM 24 сентября президент Ирана Хасан Рухани заявил о вероятном введении ряда общественных ограничений в случае, если медицинские протоколы не будут соблюдены и наступит новая волна распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Рухани выступил с таким замечанием на встрече, состоявшейся в Тегеране с участием руководителей национальных комитетов по борьбе с коронавирусом, заверив иранский народ, что правительство окажет комплексную поддержку медицинскому персоналу страны в борьбе с COVID-19.

Затем иранский президент призвал к полному внедрению медицинских и социальных протоколов в качестве превентивных мер по борьбе со смертельным вирусом.

С момента вспышки в декабре 2019 года пандемия коронавирусной инфекции унесла жизни почти миллиона человек во всем мире, в то время как число погибших в Иране составляет более 25 000 человек.