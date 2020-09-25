Тегеран, , 08:44 — REGNUM 24 сентября старший помощник министра иностранных дел Ирана по специальным политическим вопросам Али Асгар Хаджи назвал бомбардировки и военные нападения на йеменцев и блокаду страны «бесчеловечными и противоречащими международному праву», призвав мировое сообщество предотвратить военные нападения на Йемен. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хаджи сделал эти замечания на встрече с представителем Швеции. В ходе переговоров иранский чиновник обсудил со своим шведским коллегой последние события в Йемене и трудную жизнь йеменского народа, страдающего из-за вспышки COVID-19.

Стороны также рассмотрели пути решения данной проблем, а также тему поставки продовольствия и медицинской помощи йеменскому народу.

Ранее, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблее ООН, президент Ирана Хасан Рухани заявил: «Мы призвали к справедливости в отношении агрессии против осажденного народа Йемена и, кроме того, представили мирный план из четырех пунктов в начале военных действий в 2015 году».