Тегеран, , 09:45 — REGNUM 24 сентября президент Ганы Нана Акуфо-Аддо заявил, что приложит все усилия для укрепления отношений с Ираном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Гана очень благосклонно относится к иранскому правительству и народу», — сказал Акуфо-Аддо на прощальной встрече посла Ирана в Аккре Носратоллы Малеки.

На встрече президент Ганы поблагодарил Малеки за его усилия, предпринятые во время пребывания на своём посту для расширения отношений Аккры и Тегерана. «Гана и Иран имеют общие интересы и ценности, а также сотрудничают в различных областях, включая здравоохранение и образование», — подчеркнул он.

В свою очередь посол Ирана отметил, что Тегеран и Аккра развивают сотрудничество в области образования, политики и экономики. Малеки сослался на поездку президента Ганы в Тегеран, которая привела к подписанию семи документов о сотрудничестве. Он заявил, что обе стороны также созвали шестое заседание Совместной комиссии по углублению двусторонних связей.