Вильнюс, , 04:10 — REGNUM Резолюция с призывом к ФРГ отказаться от достройки газопровода «Северный поток — 2» из-за инцидента с российским блогером Алексеем Навальным выпущена Сеймом Литвы, сообщает агентство BNS.

Кроме того, в рамках этой же ситуации литовские парламентарии просят ЕС ужесточить санкции меры в отношении России, а также «продолжить поддержку российских диссидентов, неправительственных и гражданских организаций, независимых СМИ и независимых журналистов».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, если Германия не отступит от планов достроить газопровод «Северный поток — 2», она сохранит свой вес, свою выгоду и свою честь.

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