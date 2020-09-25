Тегеран, , 09:49 — REGNUM 24 сентября генеральный секретарь иранско-японской парламентской ассоциации дружбы Дайширо Ямагива заявил, что у двух великих народов существует множество общих черт, включая мирный и дружеский характер отношений, а также противодействие разжиганию войны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на церемонии открытия книжной выставки, посвященной 40-летию Священной обороны, он подчеркнул, что Тегеран и Токио должны совместно работать над укреплением мира и стабильности в регионе и во всем мире.

«Около 80 лет назад Япония понесла много потерь во Второй мировой войне, и именно поэтому японский народ всячески противодействует глобальным вызовам и угрозам, при этом не видя никаких причин для того, чтобы народы и нации воевали друг с другом», — сказал Ямагива.

Кроме того, в ходе церемонии было зачитано послание главы парламентской группы дружбы двух стран Фомио Кисиды, призывающее к углублению отношений между Ираном и Японии в различных областях, представляющих взаимный интерес.